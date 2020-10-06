В Краснодарском крае умерли еще четыре человека с коронавирусом

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На Кубани продолжают умирать люди с коронавирусом. По данным на 6 октября за последние сутки в крае скончались еще четыре человека с подтвержденным диагнозом. Летальные случаи зафиксированы в Горячем Ключе и Сочи.

- Два жителя 51 года и 66 лет Апшеронского района скончались в больнице Горячего Ключа. У обоих был коронавирус и пневмония. 66-летний также страдал еще и буллезной болезнью легких и хронической обструктивной болезнью легких, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Еще два пациента умерли в сочинской больнице №5. У мужчин 72 и 90 лет наряду с коронавирусом были сопутствующие заболевания. У одного сахарный диабет, у другого - сердечная недостаточность.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что по последним данным на 6 октября за прошедшие 24 часа на территории края подтвердилось 96 новых случаев заражения COVID-19. Также сообщалось, что Краснодарский край получил первые вакцины от коронавируса.