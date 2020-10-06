Новый корпус школы № 46 в Краснодаре откроют к учебному 2021 году

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В краевом центре строят блок начальных классов. Он возводится на территории школы №46. Два здания соединят отапливаемой проходной галереей.

- Сейчас на объекте ведутся монолитные работы. Первых учеников корпус примет уже в сентябре 2021 года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Блок начальных классов будет трехэтажным. Здесь предусмотрят кабинеты, спортивный и актовый залы, помещение для труда и робототехники и библиотеку.

Стоит отметить, что на территории школы также планируют модернизировать школьный стадион: оборудовать зону для прыжков в длину, беговую дорожку, установить площадки для гимнастики. Также в новом корпусе с учениками школы будут заниматься педагоги городских школ искусств и центров дополнительного образования.