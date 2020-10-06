Новый детсад в микрорайоне Гидростроителей Краснодара откроют в конце года

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Новый детский садик по улице Валерия Гассия начали строить в октябре прошлого года. Сдать объект планируют зимой. Сейчас здание накрывают крышей, а внутри ведутся отделочные работы.

- Первых воспитанников детсад примет в первом квартале 2021 года, а строительные работы планируется завершить до конца ноября, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань в пресс-службе администрации Краснодара.

В двухэтажном здании садика создадут 10 групп. Четыре на первом этаже, из них две — ясельных, и шесть на втором. Также в новом детсаду будут медицинский и процедурный кабинеты, пищеблок, кабинеты психолога и логопеда, зал для занятий физкультурой, музыкальных занятий.

Стоит отметить, что еще один детский сад по улице Гидростроителей откроют также в 2021 году.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что новый корпус школы № 46 в микрорайоне Гидростроителей Краснодара откроют к учебному 2021 году.