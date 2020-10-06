В Краснодаре продавцы подушек ограбили пожилую женщину

Полицейские опрашивают соседей

На дачах Ростовского шоссе в Краснодаре двое неизвестных мужчин напали на бабушку. Местные жители сообщили, что злоумышленники, которые ворвались в дом к пожилой женщине, ездили на машине и в громкоговоритель сообщали о продаже и скупке подушек. Они нагло зашли в помещение, забрали деньги и еду хозяйки.

Сейчас на месте работают правоохранители.

- В полицию Краснодара поступило сообщение от соседа пострадавшей жительницы о том, что двое неизвестных лиц забрали у женщины денежные средства. В настоящее время на место выехала оперативная группа. Проводится проверка, выяснятся все обстоятельства случившегося, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД России по городу Краснодару Артем Коноваленко.

Мужчин сейчас разыскивает полиция.