На Кубани прививку от гриппа сделали уже более 800 тысяч человек

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Для вакцинации от гриппа Краснодарский край получил более 1,2 миллиона доз. Препараты были закуплены за счет федерального и краевого бюджетов.

- На сегодняшний день прививку сделали более 540 тысяч взрослых и почти 300 тысяч детей. В первую очередь вакцины делают людям, которые находятся в зоне риска – это медицинские работники, учителя и лица старше 60 лет. Также в приоритете – беременные, студенты, призывники, работники транспорта, коммунальной сферы и сферы обслуживания, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Сделать прививку от гриппа может любой желающий в поликлинике по месту прописки. Также вакцинацию проводят в мобильных передвижных пунктах. Выездные бригады сейчас работают в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Геленджике и Армавире.

Специалисты уверяют, что прививка от гриппа в связи с пандемией COVID-19 очень важна, потому что в случае заражения коронавирусом другие инфекции с большой вероятностью могут усугубить течение болезни.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Краснодарский край получил первые вакцины от коронавируса. В регион доставили препарат российского производства «Спутник V». Прививки сделают врачам-добровольцам.