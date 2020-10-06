Председатель ЗСК Юрий Бурлачко: Ежегодный детский отдых – это одно из самых серьезных социальных обязательств государства

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- К сожалению, в текущем году в силу объективных причин, обусловленных эпидобстановкой, в крайне тяжелой ситуации оказалась вся санаторно-курортная отрасль края. А ущерб, причиненный сфере детского отдыха, мы будем компенсировать еще очень длительное время, - подчеркнул спикер в начале совещания.

Учитывая введенные в крае ограничения, детская летняя оздоровительная кампания в 2020 году в регионе началась гораздо позже обычного – только с 1 июля. В связи с этим, а также тем, что ряд детских оздоровительных организаций не в полной мере выполнил требования Роспотребнадзора, возобновить деятельность смогли далеко не все.

Так, из 109 круглогодичных и сезонных лагерей и санаторно-курортных учреждений приняли организованные группы детей только 44 организации.

Особую актуальность в данной ситуации приобрела выработка действенных мер господдержки детских санаторно-курортных организаций.

Для учреждений детского отдыха на уровне края были введены дополнительные меры экономической господдержки. Это возмещение затрат по капремонту и на приобретение оборудования для профилактики распространения коронавирусной инфекции, снижен до 0,01% налог на имущество. На сегодняшний день проводится работа по утверждению необходимых правовых актов для реализации названных мер.

- Наша с вами общая задача в целях преодоления последствий пандемии, сохранения сети организаций отдыха и оздоровления детей, а также возобновления их стабильной работы и устойчивого развития, ускорить выработку мер поддержки детских лагерей и санаториев, а также оперативно реализовать уже принятые меры поддержки, чтобы удержать сеть учреждений детского отдыха от полной ликвидации, – подытожил обсуждение Юрий Бурлачко.