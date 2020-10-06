Езда на служебной машине без прав стоила должности чиновнику на Кубани

На Кубани чиновник лишился работы за езду без прав Фото: Олег ЗОЛОТО

В крайне неприятную историю по собственной инициативе попал глава Рязанского сельского поселения Белореченского района. Ранее чиновник уже был лишен прав за пьяную езду на собственной машине, но при этом явно продолжал тяготеть к управлению автомобилем.

Поэтому он взял служебную машину и решил прокатиться на ней по трассе Майкоп-Кореновск, где и был остановлен инспекторами ГИБДД, которые тут же обнаружили, что мужчина разъезжает без прав.

К истории быстро подключилась прокуратура, которая завела против сельского главы административное дело.

- Возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.1 КоАП РФ (самоуправство). Постановлением суда нарушителю назначен штраф. В настоящее время должностное лицо уволено,- сообщает прокуратура региона.