Бухгалтер в Сочи вместе с подельником похитили 54 миллиона во время организации питания в школах

Фото Прокуратуры КК

49-летняя женщина - бухгалтер в Сочи сейчас сидит под арестом, дожидаясь суда, который вскоре рассмотрит уголовное дело о крупном мошенничестве, в котором ее обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ.

В конце 2014 году бухгалтерша , вместе с подельником, решила серьезно заработать на хищениях в ходе организации школьного питания на курорте. Она имела доступ к управлению счетом организации-оператора питания в сочинских школах.

Но вместо того, чтобы тратить бюджетные деньги на еду для школьников, направила семью разными переводами сумму в 54 миллиона рублей на счета трех фиктивных компаний-однодневок.

Вывод денег прикрывался фальшивыми договорами о якобы происходивших работах по погрузке и разгрузке товаров и составлению плана питания. При этом само АНО «Стандарты социального питания», учредителем которого является администрация Сочи, в таких услугах не нуждалось.

- Прокуратура Центрального района Сочи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летней жительницы города Краснодара - бухгалтера АНО «Стандарты социального питания», осуществляющего организацию питания в школах города,- сообщает прокуратура края.

Дело передано в Центральный районный суд Сочи для рассмотрения.