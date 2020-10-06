Глава края поддержал вице-губернатора Александра Власова в выдвижении на должность атамана Кубанского казачьего войска

Фото администрации КК

В Краснодаре, на заседании Совета атаманов на должность главы Кубанского казачьего войска предложена кандидатура Александра Власова.

В своем выступлении на Совете губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что в войско должна активно поступать молодежь края, которая будет развивать региональную экономику, влиять на общественную и политическую жизнь. Губернатор считает, что Александр Власов вполне достоин возглавить таких людей.

– Он деятельный, работает на конкретный результат. Именно это сейчас необходимо, а также ответственность и любовь к кубанской земле, истории, традициям и вере, – подчеркнул губернатор.

Вице-губернатор Александр Власов выразил признательность Вениамину Кондратьеву и руководству ККВ за поддержку. Он считает, что ККВ должно стать более мощным и значимым.

– Также необходимо построить работу войскового управления так, чтобы каждый атаман получал квалифицированную помощь, у каждого должен быть кадровый резерв инициативных казаков, – сказал Александр Власов.

Окончательно кандидатуру главы ККВ утвердит президент РФ.