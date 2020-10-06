В Сочи «Газель» загорелась после столкновения с грузовиком

Фото ОГИБДД по Сочи

Столкновение двух машин на Дублере Курортного проспекта в Сочи днем 6 октября привело к сильному пожару на оживленной трассе. Грузовая фура в какой-то момент резко вильнула вправо и врезалась в стоящую на обочине грузопассажирскую «Газель».

Разница в массе машин была стол значительна, что «Газель» от удара просто развалилась на части, и начала активно гореть. Пламя и столбы черного дыма были видны почти за километр от места происшествия. Не обошлось и без пострадавших.

- По предварительным данным, водитель грузовика при управлении транспортным средством не избрал безопасный боковой интервал и допустил столкновение со стоящим с краю проезжей части автомобилем Газель. После столкновения Газель загорелась. В результате ДТП пострадал водитель Газели. В пожаре никто не пострадал,- сообщает ОГИБДД по Сочи.