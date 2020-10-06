В Горячем Ключе приобрели квартиры для переселения граждан из аварийного жилья

Фото администрации КК

Восемь семей жителей Горячего Ключа смогли получить новые квартиры взамен прежнего аварийного жилья благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда».

В новом четырехэтажном благоустроенном доме для них приобретено четыре 2-комнатные и столько же 3-комнатных квартир общей площадью почти 400 квадратных метров. Из бюджетов разных уровней на это потрачено более 20 миллионов рублей.

Семьи переезжают в новый дом в городе из станицы Саратовской.

– Накануне специальная комиссия проверила качество отделки помещений и готовность коммунальных сетей, а также наличие необходимого оборудования в квартирах, соответствие объекта техническим требованиям,– рассказали в региональном в министерстве ТЭК и ЖКХ.

Уже через месяц в новые квартиры смогут переехать бывшие жители села.