В мэрии Сочи представили проект реконструкции набережной реки Кудепста

Фото мэрии Сочи

Инициативная группа проектировщиков представила в мэрии Сочи планы по реконструкции набережной реки Кудепста в Хостинском районе курорта.

На начальном этапе намечено преобразить 400 - метровый участок между жилой зоной и морем.

– Со своей стороны, мы окажем необходимую правовую и организационную поддержку инициаторам проекта. Всем отраслевым управлениям администрации необходимо оказать помощь в согласовании работ с арендаторами участков и федеральными структурами по организации берегоукрепления, планировки территории, а также созданию безопасных подъездов и переходов, – отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

В целом проект, представленный на обсуждение в мэрию Сочи, состоит из трех этапов благоустройства набережной реки Кудепста общей протяженностью 3,5 километра. Его разработка будет проходить с учетом мнения местных жителей, а также на основании изучения опыта других городов.