Классика в подарок: в День республики Адыгея «Ростелеком» организовал показ знаменитого оперного шоу

Фото: Ростелеком.

В честь Дня республики Адыгея «Ростелеком» подарил жителям и гостям Майкопа возможность виртуально побывать на гала-концерте «Классика на Дворцовой» и посмотреть выступление оперных звёзд первой величины. Показ состоялся с помощью сервиса Wink в городском парке, где многочисленные зрители смогли насладиться уникальным оперным шоу с участием лучших голосов мира, проходившим на главной площади Санкт-Петербурга. Эксклюзивный контент в Майкопе на публичном открытом показе увидели впервые.

«”Ростелеком” инициировал демонстрацию крупнейшего и, пожалуй, самого знаменитого в России концерта классического искусства под открытым небом. Музыкальный вечер стал настоящим подарком для всех ценителей прекрасного и подлинным украшением праздника. Сложившаяся за годы партнерства администрации города с национальным провайдером традиция в организации культурных мероприятий, несомненно, способствует расширению кругозора, духовному росту жителей нашего региона, за что хочется выразить компании признательность», — отметила Роза Цеева, руководитель управления культуры администрации города Майкопа.

Фото: Ростелеком.

На праздновании Дня республики в Майкопе зрители увидели гала-концерт 2019 года, на котором выступили такие звезды мировой оперной сцены, как Вероника Джиоева, Ильдар Абдразаков, Мария Мудряк, американский тенор Рене Барбера, кубинка Мария Алейда, мексиканец Артуро Чакон-Крус, а также артисты балета и ведущие танцевальные коллективы России. Перед началом показа состоялось выступление Майкопского духового оркестра и скрипичное шоу Светланы Митус.

«”Ростелеком” в качестве генерального партнера проекта уже второй год обеспечивает всероссийскую трансляцию ”Классики на Дворцовой”. Но, даже если кто-то не смог посетить показ в честь Дня республики Адыгея в городском парке, всегда можно найти этот и другие концерты классической и современной музыки в видеосервисе Wink и посмотреть их абсолютно бесплатно», — подчеркнул Азамат Бжемухов, заместитель директора Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком».

«Классика на Дворцовой» — уникальный open-air классического искусства, аналогов которому нет в России. На протяжении восьми лет концерт остается главным музыкальным событием празднования Дня города Санкт-Петербурга. Записи концертов «Классики на Дворцовой» прошлых лет, а также фильм о закулисье оперного шоу бесплатно доступны с любого устройства в видеосервисе Wink.