Таможенный инспектор на Кубани незаконно освободила владельца иномарки от платежей в 1,6 миллиона рублей

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Следователи Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ в рамках расследования уголовного дела о халатности стараются понять мотивы действий таможенного инспектора поста Морской порт Кавказ Краснодарской таможни.

— Следствием установлено, что в мае 2019 года подозреваемая, находясь на территории таможенного поста Морской порт Кавказ Краснодарской таможни, в составе дежурной смены, произвела таможенное оформление транспортного средства иностранной компании, необоснованно использовав бланк разового разрешения на осуществление международной перевозки, в отсутствии декларанта,- сообщает пресс-служба ведомства.

По истечении срока временного ввоза автомобиль с территории России обратно вывезен так и не был. При этом женщина-инспектор так и не предприняла никаких действий в связи с этим, избавив таким образом владельца машины от таможенных платежей на сумму в 1 миллион 670 тысяч рублей.