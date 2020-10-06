Футболист «Ростова» Евгений Чернов перешел в «Краснодар»

Евгений Чернов Фото: ФК Краснодар

Футбольный клуб «Краснодар» усилился защитником. Состав команды пополнил игрок «Ростова» Евгений Чернов.

Защитнику 27 лет, он родился в Томске и выступал в разные годы за «Томь», «Газовик», «Химик», «Енисей», «Зенит» и «Тосно». В 2019 году он пополнил состав «Ростова», провел в их составе 54 матча, отдал пять голевых передач и забил один гол.

- На данный момент клуб и футболист уладили формальности по переходу. Контракт заключен на четыре года, до окончания сезона 2023/24, - сообщили в пресс-службе ФК «Краснодар».