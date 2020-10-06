Жильцы горевшего дома на улице Российской в Краснодаре получили около 9 миллионов рублей бюджетной помощи

Фото мэрии Краснодара

Жильцы пострадавшего от мощного пожара 13 сентября дома по ул. Российской в Краснодаре, продолжают получать выплаты из городского бюджета.

На сегодняшний день погорельцам выплачено почти 9 миллионов рублей в качестве компенсаций за полностью или частично утраченное имущество.

На получение помощи заявления подали 293 человека, подавляющее большинство из них деньги уже получили.

На месте пожара все еще идут восстановительные работы, которые полностью планируется завершить к середине октября. В доме красят фасады и монтируют новую кровлю.

- Обязательство приобрести 56 квартир для собственников, жилье которых располагалось на мансардном этаже, взял на себя застройщик дома,- сообщает мэрия Краснодара.