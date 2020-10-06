Сбербанк помогает школьникам Юга России и Северного Кавказа осваивать новые цифровые навыки и выбрать профессию

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанк.

При поддержке Министерства образования в преддверии Дня учителя Юго-Западный банк Сбербанка организовал «Уроки цифры» в южных регионах страны, где основной темой стал «Искусственный интеллект и машинное обучение». Урок разработан экспертами Сбербанка и Благотворительного фонда «Вклад в будущее».

«Урок цифры» — всероссийский образовательный проект, позволяющий школьникам всех возрастов получить в интерактивной форме новые знания от экспертов ведущих технологических компаний и развить навыки и компетенции цифровой экономики. Занятия организуются для младших, средних и старших школьников в формате онлайн-игр. Также в любое время на сайте проекта доступны уроки по большим данным, сетям и облачным технологиям, персональным помощникам и безопасному поведению в интернете.

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Сбербанк уделяет большое внимание социальному развитию регионов Юга России и Северного Кавказа. Одним из самых масштабных проектов 2020 года стала плодотворная работа с региональными правительствами по внедрению Школьной цифровой платформы и развитию новых подходов к организации обучения детей в регионах с учетом новых реалий. Сегодня к платформе уже подключены более 130 школ в регионах обслуживания Юго-Западного банка. Для организации обучения на платформе Сбербанк подарил южным регионам России 1400 комплектов смартбоксов. С их помощью ученики в городских и сельских школах, а также многодетные семьи смогут по-новому организовать учебный процесс под руководством учителя. «Уроки цифры», которые мы провели на Школьной цифровой платформе для ребят это уже подтвердили. Знания новых цифровых технологий и освоение навыков с применением искусственного интеллекта и машинного обучения крайне важны для современных школьников и, возможно, помогут сделать им правильный выбор профессии в будущем и развить цифровые навыки».

Эксперты Сбербанка на встречах в онлайн-формате рассказали ребятам о новых возможностях обучения, необходимых для развития карьеры цифровых навыках и привели примеры их применения в банке.

Встречи сотрудников банка со школьниками в сентябре и начале октября прошли по всей России в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры», который организуют Минкомсвязи, Минпросвещения и «Цифровая экономика» в партнерстве с ведущими цифровыми компаниями России. Акция проводится с 2018 года. В прошлом учебном году «Урок цифры» охватил больше половины российских школьников. За два последних года уроки на сайте проекта посетили более 25 млн раз. Проект охватил все регионы России, а в 2019/2020 учебном году расширил свою географию — при поддержке Россотрудничества учащиеся русскоязычных школ из 100 стран прошли тренажеры от ведущих российских компаний цифровой экономики. В Краснодаре урок цифры посетили учащиеся 11 класса Кубанского казачьего кадетского корпуса имени М.А. Бабыча.