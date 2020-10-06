На Кубани организовали вынужденную вакцинацию собак и кошек

В районе прививают животных Фото: Алексей ФОКИН

В небольшом поселке Артющенко, что в Темрюкском районе Кубани - вспышка опасной болезни – бешенства. Здесь одного из местных укусил дикий барсук, который был инфицирован. И чтобы все остальные животные и люди не захворали, в населенном пункте ввели карантин по бешенству. То есть здесь запретили на время проводить выставки собак и кошек, а также вывозить любую живность за пределы поселка.

- В неблагополучном районе сейчас проводят вынужденную вакцинацию собак, кошек и других животных, - рассказал руководитель департамента ветеринарии Краснодарского края Роман Кривонос. – А на территории рыбоводного стана, где и был обнаружен заболевший барсук, по три раза в день осматривают всех животных. Им тоже делают прививки.

Если в районе есть животные с признаками бешенства, их необходимо тут же усыпить.