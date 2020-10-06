На Кубани нашли пропавшую 4 дня назад 34-летнюю мать пятерых детей

Наталья Целищева. Фото из личного архива

Мать пятерых детей Наталью Целищеву, пропавшую еще 2 октября в станице Васюринской, обнаружили в результате поисков в Динском районе.

- Она сейчас в отделе полиции. Подробности выясняются,- сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах региона.

Пока нет более подробной информации о состоянии женщины, равно как и о причине ее пропажи.

Как ранее сообщала «Комсомолка», женщина исчезла в минувшую пятницу, оставив детей соседям.

Позже полиции удалось установить,что Наталья пропала после употребления спиртного на одной из местных строек.