На Кубани нашли пропавшую 4 дня назад 34-летнюю мать пятерых детей

Наталья Целищева. Фото из личного архива
Мать пятерых детей Наталью Целищеву, пропавшую еще 2 октября в станице Васюринской, обнаружили в результате поисков в Динском районе.
- Она сейчас в отделе полиции. Подробности выясняются,- сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах региона.
Пока нет более подробной информации о состоянии женщины, равно как и о причине ее пропажи.
Как ранее сообщала «Комсомолка», женщина исчезла в минувшую пятницу, оставив детей соседям.
Позже полиции удалось установить,что Наталья пропала после употребления спиртного на одной из местных строек.