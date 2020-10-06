На Кубани охотничье угодье закрыли на карантин по африканской чуме свиней

Численность дикого кабана в Геленджике отрегулируют Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На труп дикого кабана наткнулись охотники в лесу в районе урочища Потомственный, что под Геленджиком. Обычно в таких случаях всегда вызывается ветеринар и берутся анализы, чтобы выяснить причину гибели животного. Ведь дикий кабан был без явных признаков насильственной смерти. Когда у него взяли все пробы, анализы показали опасное заболевание - африканскую чуму свиней. Эта инфекция настолько заразна, что за считанные дни может выкосить сотни животных. И чтобы не пострадали другие животные в этом охотничьем угодье, здесь установили дезбарьеры. А место, где был найден труп кабана – продезинфицировали, самого хряка – сожгли по всем правилам.

Также на территории охотничьего угодья ввели карантин.

- Кроме того, на территории инфицированного объекта провели дератизацию, и сожгли все труппы грызунов после этой процедуры, - говорят в департаменте ветеринарии Краснодарского края. – А еще дезобработке подвергаются все, кто приходит в эту зону и выходит.

Кроме того, на территории Геленджика отрегулируют численность диких кабанов. На 4000 га должен быть всего один кабан. В таком случае они не будут разносить опасную инфекцию.