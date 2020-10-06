В Адыгее пенсионер попал под поезд

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В Адыгее 70-летний пенсионер попал под поезд. Трагедия произошла около 18:00. В дежурную часть Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте поступила информация о том, что на железнодорожном перегоне Энем-2 - Энем-1 электричка «Туапсе – Анапа» травмировал мужчину.

- Машинист решил доставить пострадавшего на электропоезде на вокзал Краснодара. Пенсионера встретили медики для дальнейшей госпитализации в краевую клиническую больницу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Сейчас на перегоне работает следственно оперативная группа, она устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Горячем Ключе попал под поезд студент. Машинист «Ласточки» не успел затормозить