В Краснодаре завершили благоустройство Вишняковского сквера

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

В Краснодаре завершена реконструкция одного из самых масштабных городских скверов — Вишняковского. Всего благоустроено 2,5 га зеленой зоны. Здесь высадили более 150 деревьев и почти 3 тысячи кустарников. Кроме того, в сквере проложили прогулочные дорожки, установили лавочки и новые светильники, капитально отремонтировали систему освещения и автополива. Также установили инсталляцию с подсветкой.

Одной из достопримечательностей обновленного сквера стал скейт-парк площадью 1200 кв. м, детский городок и спортивная площадка.

- На месте второй очереди сквера планировали построить гостиницу. Но нас поддержали жители и губернатор Вениамин Кондратьев, с их помощью удалось вернуть эту территорию обратно в муниципальную собственность, - сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов.

Он напомнил, что вторую очередь Вишняковского сквера благоустроили по программе «Формирование комфортной городской среды».

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что власти кубанской столицы отсудили часть территории Вишняковского сквера у частника, имевшего свои планы на природный уголок.