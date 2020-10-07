Погода в Краснодарском крае 7 октября 2020: ветер будет дуть еще два дня

Осенью погода обманчива, легко одеваться не стоит

В Краснодарском крае 7 октября 2020 преимущественно без осадков. Но ветер будет стихать только ночью.

- На Кубани переменная облачность, дождей не ожидается. Порывы ветра в дневные часы могут достигать 10 метров в секунду. Он утихнет в пятницу, 9 октября. Столбики термометров днем поднимутся до 23-25 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также синоптики отметили, что вечером 7 октября на Черноморском побережье в Туапсинском районе местами пройдет небольшой дождь. Возле моря порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду.

В течение недели осадков не ожидается.