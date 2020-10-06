Краснодарский краевой суд отменил решение о возвращении уголовного дела экс-майора Алексея Дымовского прокурору

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Краснодарский краевой суд отменил решение Октябрьского суда Новороссийска о возвращении уголовного дела экс-майора Алексея Дымовского прокурору. Уголовное дело направлено на новое разбирательство.

- Решение Октябрьского суда Новороссийска отменено, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в суде.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что бывшего сотрудника УВД Новороссийска Алексея Дымовского задержали в 2019 году, когда он перевозил оружие и тротил в своем автомобиле. На него завели уголовное дело за незаконный оборот взрывчатых веществ. В январе 2020 года стало известно, что Дымовскому предъявили еще одно обвинение - по статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

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