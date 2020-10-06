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Бизнесмен Олег Дерипаска спас пять человек из пиратского плена в Нигерии. Ранее пираты напали на российское научное судно и взяли в плен трех членов экипажа. Наши моряки находились в плену пять месяцев.

- Пираты требовали выкуп и угрожали, что начнут убивать заложников, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» родственники пленных.

Тогда они обратились за помощью к миллиардеру Олегу Дерипаске. В СМИ появилась информация, что кроме российских моряков «алюминиевый король вызволил из африканского плена еще двух граждан – Украины и Гвинеи.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что мурманский моряк попал в плен к нигерийским пиратам у берегов Камеруна. Всего было захвачено восемь человек.