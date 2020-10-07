Анна Нетребко после победы над коронавирусом отдыхает в Краснодаре

Фото: @anna_netrebko_yusi_tiago

Оперная певица Анна Нетребко приехала в Краснодар, чтобы восстановиться после перенесённого коронавируса. Она побывала уже в парке Галицкого, встретилась с отцом.

- Побег в лето, - прокомментировала звезда свою поездку на странице в Instagram.

Напомним, что народная артистка, оперная дива Анна Нетребко недавно переболела коронавирусной инфекцией. Свой 49-й День рождения она встретила в больничной палате.

Оперная певица подробно рассказала о симптомах и последствиях болезни.

- Укрепляйте иммунитет. Питайтесь правильно и ни в коем случае не выходите на улицу в больном состоянии - человек с температурой распространяет вирус быстрее всего, - советует Анна Нетребко.