В Краснодаре полностью открыли движение на Восточном обходе

Впервые за неделю обход горит зеленой линией. Фото: yandex.ru/maps

В краевом центре с 29 сентября жители жаловались на многокилометровые пробки на Восточном обходе. Там затеяли ремонт – меняли дорожное полотно. Две полосы движения обновляли по очереди. Из-за сужения трассы ситуация на дороге стала напряженной. По несколько часов в заторах помимо автомобилистов могли стоять школьные автобусы с детьми, машины скорой помощи и другие экстренные службы. Сотрудники ГИБДД, дежурившие на участке, как могли, регулировали пропускную способность.

7 октября, как и обещали чиновники, движение на Восточном обходе открыли полностью: магистраль освободили от дорожных рабочих, техники и ограничительных знаков.

- Ура, товарищи автомобилисты! Путь свободен. Ведь могут же, когда захотят! Легких дорог всем сегодня, - радуются водители в соцсетях.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что менять асфальт на данном участке начали после разрушения из-за интенсивного движения на данном участке и плохой гидроизоляции.