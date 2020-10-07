В Краснодарском крае стартует онлайн-проект «История моего героя»

Фото: krd.ru

Жители региона могут поучаствовать в проекте посвященном Дню освобождения Краснодарского края и завершения Битвы за Кавказ в годы Великой Отечественной войны, который отмечается 9 октября. Мероприятие пройдет дистанционно, в онлайн-формате.

- Чтобы стать участником проекта, нужно в соцсетях рассказать о родственниках, об их боевом или трудовом пути в период с августа 1942 по октябрь 1943 года. Истории можно подкрепить фотографиями, видео, презентацией. Публикацию желательно пометить хештегом #историямоегогероя, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Также можно рассказать на онлайн-площадках про предприятия и учреждения края, которые работали в военные годы. Основные хештеги историй: #БитваЗаКавказ; #БоиНаКубани; #БитваЗаКубань.