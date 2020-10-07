На Кубани принудительно госпитализировали психически больного

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Жителю Калининского района срочно требовалась помощь медиков. Но мужчина всячески отказывался отправляться в стационар. В связи с этим на лечение его отправили принудительно.

- Судебным приставам поступил исполнительный лист о принудительной госпитализации 45-летнего гражданина в психиатрический стационар города Краснодара. Это произошло из-за того, что он отказывался осуществить процедуру в добровольном порядке, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время его транспортировали и поместили в краснодарское лечебное заведение.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани принудительно госпитализировали разносчика туберкулеза. Он беспрепятственно расхаживал по улицам, не думая о последствиях. Ложиться в больницу по своей воле он не хотел.