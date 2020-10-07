В Краснодаре подразделения ДПС получили новые иномарки

На плацу подразделения краевой Госавтоинспекции выстроилось 40 патрульных машин Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Краснодаре в торжественной обстановке сотрудникам подразделений дорожно-патрульной службы вручили ключи от новых автомобилей. Всего было закуплено 40 служебных машин.

Храма преподобного Сергия Радонежского отец Богдан благословил полицейских и освятил новые патрульные машины Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Новый автотранспорт повысит мобильность и оперативность экипажей, а это в свою очередь, позволит на более качественном уровне обеспечивать безопасность на дорогах края, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Машины закуплен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Новые иномарки оборудованы в соответствии с требованиями организации служебной деятельности дорожно-патрульной службы.

Новый автотранспорт повысит мобильность и оперативность экипажей Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Напомним, в январе этого года сотрудники ГИБДД края уже получили 265 новых машин. До конца года планируется пополнить автопарк госавтоинспекции еще 55 патрульных машин.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что мэр Краснодара попросил бизнесменов купить для города машины скорой помощи. Их дефицит влияет на оперативность выездов.