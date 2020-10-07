В Юбилейном микрорайоне Краснодара продлили отключение горячей воды до 12 октября

Фото: krd.ru

Жители ЮМР в краевом центре больше недели сидят без горячего водоснабжения. Жалобы поступают на то, что ремонт стали делать в холодное время года, когда без теплой воды сложно обойтись. Ранее сообщалось, что горячую воду отключат с 30 сентября по 6 октября включительно. Но сроки отодвинулись еще. В Юбилейном районе горячей воды не будет еще пять дней.

- Компания «АТЭК» продлила срок отключения горячего водоснабжения в Юбилейном микрорайоне. Возобновить подачу горячей воды планируют 12 октября, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Специалисты объяснили, что такие меры приняты из-за несвоевременной поставки материалов в связи с карантином.

В зоне отключения сейчас находятся около 100 многоквартирных домов и 11 социальных объектов. Но режим пяти школ и шести детских садов не изменится.

- Во всех образовательных учреждениях есть электрические водонагреватели и посудомоечные машины, - добавили в мэрии.