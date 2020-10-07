В Краснодаре на Восточном обходе будут ограничивать движение по ночам

Фото: krd.ru

Как ранее сообщала «Комсомолка», движение транспорта по Восточному Обходу Краснодара полностью восстановлено. Здесь на пересечении с улицей Уральской сделали гидроизоляцию и обновили асфальт.

- Ранее завершить основные работы на участке федеральной трассы планировали 11 октября. Но дорожники трудились круглосуточно, и закончить ремонт удалось раньше срока. Утром 7 октября магистраль полностью открыли, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Основные работы закончены, но еще остались небольшие нюансы. Чтобы закрепить проделанную работу, на Восточном обходе будут ограничивать движение по ночам.

- На трассе планируется еще усилить деформационные швы. Поэтому движение по одной из полос путепровода будет ограничено в ночное время с 13 по 16 октября — с 22:00 до 06:00, когда среднесуточная нагрузка на этот участок дороги минимальна, - пояснили в госкомпании «Автодор».