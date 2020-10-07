МТС подключила электросамокаты к сети интернета вещей

Фото: МТС.

Шеринг электросамокатов в Краснодаре перешел на новый уровень. Все транспортные средства сервиса Eleven МТС подключила к сети NB-IoT (Narrowband Internet of Things). Разработана она специально для решений в сфере умного города, недвижимости и ЖКХ.

С помощью технологии самокаты в режиме реального времени будут сигнализировать о своем местонахождении, уровне заряда аккумулятора, статусе поездки или техническом состоянии. Интернет вещей поможет и уберечь арендованный транспорт от угона. SIM-карта NB-IoT встроена в конструкцию самоката еще на заводе, поэтому злоумышленникам не удастся отключить или повредить ее.

Информация о состоянии самоката будет видна и в приложении клиента. Это поможет потребителю выбирать лучший вариант не только по местоположению, но и учитывая зарядаккумулятора.

Сегодня взять электросамокат в аренду можно в историческом центре, Юбилейном микрорайоне, а также в Западном и Прикубанском округах. Шеринг набирает популярность у горожан и гостей Краснодара, поэтому компания планирует увеличить парк самокатов до 350 единиц.