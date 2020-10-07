Перспективы рисоводства стали главной темой рабочей встречи спикера ЗСК с отраслевиками

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Руководитель регионального парламента Юрий Бурлачко провел рабочую встречу с заместителем директора ВНИИ риса по научной работе Виктором Ковалевым и председателем Совета "Южного рисового союза" Игорем Лобачем. В рамках встречи стороны обсудили текущее состояние отрасли, ее проблематику и перспективы дальнейшего развития.

В этом году рисовые системы края недополучили значительное количество влаги, необходимой для выращивания одной из основных зерновых агрокультур. Причиной тому стали экстремальные погодные условия: сначала осенняя засуха, потом практически полное отсутствие снега зимой. В результате резервы краснодарского водохранилища пополнялись крайне скудно, что в итоге и привело к острому дефициту воды в чеках.

В ходе обсуждения сложившейся ситуации спикер ЗСК отметил, что проблема недостаточности водоснабжения рисовых систем неоднократно поднималась на совещаниях и в Законодательном Собрании, и на других площадках с участием депутатов-аграриев. По мнению Юрия Бурлачко, для того, чтобы на Кубани и в дальнейшем сохранялась динамика по увеличению площадей под рис, необходимо содействие федерального центра в гарантированном обеспечении рисосеющих территорий водой.

Также для урегулирования ситуации необходимо в числе прочих мероприятий приступать к расчистке русел рек, питающих Краснодарское водохранилище, как это сейчас уже делают в соседней Адыгее.

- Данный вопрос позволит решить нацпроект «Экология». Для продвижения вопроса на федеральный уровень необходимо использовать площадки Совета Законодателей и Южно-Российской Парламентской ассоциации. При этом нужно сотрудничать с федеральным центром и одновременно создавать свою целевую программу по обеспечению водоснабжения, - сказал Юрий Бурлачко.