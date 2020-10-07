Глава Адыгеи вылечился от коронавируса

Фото: instagram.com/muratkumpilov

О своей болезни президент республики Адыгея сообщил на официальной странице в соцсети в конце сентября. Болезнь у Мурата Кумпилова протекала в легкой форме. В октябре он уже вернулся в рабочее кресло.

- Добрыи день! Вернулся к прежнему графику работы после выздоровления от коронавируса. Благодарю всех за слова поддержки и призываю каждого - не теряи те бдительность, болезнь коварна! Пожалуи ста, соблюдаи те меры предосторожности, - написал на своей страничке в Instagram глава Республики.

В первый же день выхода на работу Кумпилов провел планерное совещание, на котором обсудили задачи по Индивидуальнои программе социально-экономического развития Адыгеи и реализация нацпроектов, в рамках которых в республике идет масштабное строительство медицинских учреждении , дорог, школ, детских садов, спортивных сооружении , Домов культуры.

По данным оперштаба, по данным на 7 октября за последние сутки в Адыгее прибавилось еще 40 пациентов с коронавирусом.