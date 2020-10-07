Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 7 октября увеличилось на 98

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани растет количество заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных превысило 14 тысяч человек. По последним данным на 7 октября за прошедшие 24 часа на территории края подтвердилось 98 новых случаев заражения COVID-19.

- В Краснодаре заболело 44 человека, В Темрюкском районе – восмь, в Туапсинском – семь. В Выселковском районе COVID-19 выявили у шести человек, в Брюховецком – у пяти. В Крымском районе и Анапе коронавирусом заразились по четыре человека. По три новых случая зафиксировано в Красноармейском, Лабинском районах и в Новороссийске. По два зараженных прибавилось в Сочи, Ленинградском, Апшеронском районах. По одному – в Ейском, Мостовском, Курганинском, Белореченском районах и в Горячем Ключе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

О количестве зараженных детей за последние сутки в оперштабе не уточнили. Стоит отметить, что в настоящее время в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 34 пациента, еще трое – на ЭКМО.