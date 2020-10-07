Житель Ленинградского района из ревности убил соседа

Расследование продолжается

Трагедия произошла 5 октября. 62-летний житель станицы Ленинградской пришел к соседу. 49-летний мужчина встретил гостя с бутылочкой спиртного. Под действием алкоголя вечерние посиделки закончились ссорой. Хозяин приревновал соседа к сожительнице, а в ответ гость схватился за нож.

- Между мужчинами произошел конфликт из-за того, что хозяин стал ревновать свою сожительницу к гостю. На что последний разозлился и несколько раз ударил ножом мужчину в шею и ушел. Сожительница пострадавшего, увидев повреждения, вызвала скорую. Мужчину госпитализировали, но, несмотря на оказанную помощь, он скончался в больнице, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время 62-летний мужчина задержан. В ближайшее время он будет помещен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, выяснятся все причины и обстоятельства случившегося.