На Кубани четыре дня ищут пропавшего подростка

Фото: vk.com/lizaalert_krasnodarskij_kraj

В Краснодарском крае ищут без вести пропавшего 15-летнего Сашу Колодяжного. Мальчик 3 октября вышел из дома в хуторе Крупском Тимашевского района и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Поисками занимаются полицейские и добровольцы. Ориентировку распространили по всем социальным сетям.

- 3 октября подросток ушел из дома и не вернулся. Его рост 170 см, среднего телосложения, волосы русые короткие, глаза голубые. Был одет в черную футболку с принтом, черные спортивные штаны и калоши, - описывается в информационной листовке.

Если кто-то видел мальчика, просят сообщить об этом в полицию.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани несколько дней искали мать пятерых день, которая ушла и оставила детей соседям. Спустя четыре дня она нашлась, полицейские провели с женщиной профилактическую беседу.