Банк УРАЛСИБ запустил сервис онлайн-бухгалтерии в Интернет-банке для бизнеса

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Для подключения сервиса необходимо:

– авторизоваться в личном кабинете «Уралсиб-Бизнес Online»;

– в разделе «Моя бухгалтерия» в главном меню выбрать подходящий тариф и период;

– заполнить данные в платежном поручении на подключение услуги;

– провести оплату услуги, подписав ЭП.

После оплаты онлайн-бухгалтерия «1С:БизнесСтарт» будет доступна в разделе «Моя бухгалтерия».

Переход из ДБО в «1С:БизнесСтарт» осуществляется беcшовно путем нажатия на кнопку «Моя бухгалтерия» в главном меню ДБО «Уралсиб-Бизнес Online».

Узнать подробности и получить консультации по продуктам и услугам Банка УРАЛСИБ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно в отделениях Банка, по телефону горячей линии для юрлиц 8 800-700-77-16, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 октября 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 269 точек продаж, 1 529 банкоматов, 520 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.16+