Более 40 тысяч пользователей ВТБ Мои Инвестиции приняли участие в IPO Совкомфлота

Более 40 тысяч розничных клиентов приняли участие в IPO Совкомфлота через мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции. Ими были приобретены бумаги на миллиарды рублей. Это было первое публичное размещение акций, к которому был предоставлен удобный доступ через мобильное инвестиционное приложение в России: подать заявку можно было в один клик. В итоге характерной особенностью этого IPO стало активное участие розничных инвесторов, на долю которых пришлось около 15% спроса.

ВТБ Мои Инвестиции активно расширяет линейку инвестиционных инструментов, доступных в мобильном приложении. В сентябре пользователям была предоставлена возможность участвовать в первичных (IPO) и вторичных (SPO) размещениях акций на Московской Бирже. При этом до конца октября при участии в размещении не взимается брокерская, биржевая и депозитарная комиссии.

«Опыт первого размещения, доступ к которому был открыт через ВТБ Мои Инвестиции, показал, что такая возможность очень востребована на российском рынке. Мы постарались сделать так, чтобы подача заявок и весь процесс участия был максимально удобным и прозрачным для розничного инвестора: чтобы купить акции, ему достаточно совершить несколько кликов. Сейчас для пользователей ВТБ Мои Инвестиции доступна еще одна возможность по участию в размещении акций другой российской компании, и мы также видим, что спрос высок. Уверен, такой простой способ участия в IPO и SPO будет стимулировать дальнейший приток розничных инвестиций на рынок, обеспечит доступ к капиталу для российских компаний и будет способствовать в целом развитию экономики нашей страны», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ.