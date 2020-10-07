Из-за спортивных мероприятий в Сочи ограничат движение на дорогах

Фото: sochi.ru

В городе-курорте намечаются масштабные спортивные мероприятия. Здесь пройдут соревнования по лыжероллерам и триатлону. Некоторые сочинские дороги станут маршрутами для состязаний, поэтому проехать по ним нельзя будет.

- 8 и 9 октября с 09:00 до 12:00 перекроют участок дороги от ресторана «Пацха» до горы Большой Ахун. 10 и 11 октября с 06:30 до 19:00 будет ограничено движение от улиц Голубая и Цветочная до Морского бульвар, а также по улице Триумфальной и Перспективной, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Сочи.

Также 10 октября с 06:30 до 23:00 и 11 октября с 06:30 до 19:00 будет перекрыта дорога по Триумфальной до выезда из Олимпийского парка и по новому Краснополянскому шоссе до курорта «Альпика– Сервис».

Кроме ограничений на дорогах в Сочи закроют парковку между отелями «Имеретинский» и Radisson Congress. Она не будет работать до 11 октября.

Сочинцам и гостям курорта рекомендуют искать альтернативные пути, которые не задействованы в соревнованиях, чтобы не создавать заторов на дороге.