У границ Краснодарского края установят карантинные посты

Уведомления будут вручать на границе Краснодарского и Ставропольского краев. Фото: krd.ru

У границ Краснодарского края из-за коронавирусной угрозы установят карантинные посты. К таким мерам прибегают в соседнем Ставропольском крае, где за минувшие сутки зафиксировали 153 случая заболевания.

Прибывающие на Ставрополье будут получат уведомления о необходимости соблюдения 14-дневной самоизоляции.

- В рамках этой работы будет организовано постоянное дежурство специальных групп на постах на административной границе края, во всех аэропортах, железнодорожных вокзалах и автостанциях межрегионального сообщения, - сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.

Двухнедельный карантин не нужно будет соблюдать тем, кто прибывает в регион на работу в организациях АПК, водителей большегрузов и автобусов, приехал в служебную командировку или по санаторной путевке или проезжают транзитом.

За невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности предусмотрена административная ответственность.