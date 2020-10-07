Кубанским винам присвоят единое географическое указание

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краевым производителям вина планируют присвоить единое географическое указание «Кубань». Такую заявку направили в Роспатент.

- Все вина, которые на 85% изготовлены из сортов винограда, выращенного в Краснодарском крае, будут иметь географическое указание "Кубань". Соответствующую заявку в Роспатент подали 37 винодельческих предприятий региона, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

По сути, на рынке может появиться единый бренд вина – «Кубань». Для Краснодарского края это важный момент: продукция будет узнаваема на рынке, уменьшится количество подделок, повысится конкурентоспособность.

Стоит отметить, что за этот год экспорт вина увеличился на 17% по сравнению с прошлым. Расширение поставок продолжает увеличиваться.

Напомним, что в регионе уже запатентованы «Кубанский картофель» и «Кубанские яблоки».