ЛУКОЙЛ запустил в работу малую ГЭС в Краснодарском крае

ЛУКОЙЛ ввел в работу после модернизации малую гидроэлектростанцию (ГЭС) мощностью 1,5 МВт на реке Бешенка в Краснодарском крае. На станции, построенной в 2004 году и входящей в гидроэнергетический комплекс Краснополянской ГЭС, реконструирован гидроагрегат, а также полностью заменена система оперативно-диспетчерского управления, что позволит в будущем эксплуатировать ГЭС без присутствия персонала.

Благодаря модернизации малой ГЭС повышен уровень использования гидропотенциала Краснополянского узла. Станция будет поставлять мощность на розничный рынок, обеспечивая электроэнергией потребителей горно-климатического курорта "Красная Поляна" и Большого Сочи.

Модернизация малой ГЭС – очередной проект, направленный на рост доли ВИЭ в энергобалансе Компании.

Для справки:

ЛУКОЙЛ располагает крупным портфелем генерирующих активов на основе возобновляемых источников энергии, доля которых по итогам 2019 года составила 6% от коммерческой выработки электроэнергии Группой «ЛУКОЙЛ». Выработка электроэнергии возобновляемыми источниками Компании позволяет предотвращать выбросы парниковых газов более чем на 500 тыс. тонн СО2-экв. в год.

Основными активами ВИЭ Группы являются четыре ГЭС, расположенные в России, с суммарной мощностью 291 МВт, ветропарк Land Power в Румынии мощностью 84 МВт и солнечные электростанции в Волгограде, Румынии и Болгарии суммарной мощностью свыше 20 МВт. Первая очередь Волгоградской СЭС мощностью 10 МВт была введена в 2018 году, в 2020 году начато строительство второй очереди мощностью 20 МВт, кроме того, началась реализация проекта строительства новой СЭС в Краснодаре мощностью 2,35 МВт.