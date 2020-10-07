В пригороде Краснодара до конца 2021 года газифицируют 9 садовых товариществ

Фото мэрии Краснодара

В Краснодаре ввели в эксплуатацию распределительный газопровод который позволил подключить к природному газу крупные СНТ «Родник» и «Ивушка».

Этот вопрос очень важен для города. Благодаря так называемой «дачной амнистии» стало возможно решить ряд существенных инфраструктурных вопросов в пользу жителей садоводческих товариществ.

Садоводческое товарищество - земельный участок, который поделён на наделы, на которых стоят частные дома. И решать крупные хозяйственные вопросы эффективнее сообща.

- Объединив усилия, жители в состоянии решить любые задачи. Конечно, при помощи и содействии администрации. Мы готовы оказать любую поддержку, но для этого нужно желание всех жильцов, — написал в своем Telegram-канале Евгений Первышов.

Несколько лет назад местные общественники из 9-ти товариществ с населением почти 15 тысяч человек, обратились в мэрию с просьбой помочь с газификацией.

Со стороны мэрии Краснодара проработан проект с инвестором и оказана помощь с разрешительной документацией. Опыт взаимодействия оказался удачным, такой механизм будет предложен другим садоводческим товариществам.