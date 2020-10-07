Водитель автобуса в Сочи вызвал полицию после обнаружения в салоне бесхозного рюкзака

Дежурная часть полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи в дежурную часть отдела полиции в поселке Блиново обратился водитель автобуса, курсирующего между центром города и горной Красной Поляной.

Встревоженный мужчина сообщил, что после очередного рейса на остановке «Роза хутор» обнаружил в салоне автобуса большой черный рюкзак, хозяина которого так и не удалось определить.

На место немедленно выехал наряд ППС.

- Сотрудники полиции со всеми предосторожностями проверили содержимое рюкзака. В нем не было найдено ничего, кроме обычных личных вещей,- сообщил «Комсомолке» источник в УВД по Сочи.