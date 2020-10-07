РНКБ запускает новую услугу «Мультирешения» – индивидуальные одобрения по кредитам

С начала октября РНКБ Банк (ПАО) предлагает новую бесплатную услугу по кредитованию – «Мультирешения». Теперь клиентам – физическим лицам, которые подают заявку на оформление любого кредита (кредитная карта, кредит наличными, автокредит, рефинансирование, ипотека), будут также рассчитаны и предварительно одобрены возможные суммы по другим кредитным продуктам банка, которыми может воспользоваться клиент. Для этого не потребуется каких-либо дополнительных действий или документов – предложение рассчитывается автоматически.

При подаче заявки на кредит клиент получит решение по своей заявке, а также информацию о том, какие еще кредитные продукты и на какую сумму можно оформить при необходимости. Воспользоваться таким предложением клиент может в тот же день или на протяжении еще 30 дней в период действия решения. Предоставление дополнительных документов в таком случае не потребуется.

- Мультирешение – это своего рода кредитный конвейер, который позволяет делать максимально точные индивидуальные предложения, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – Нередко наши сотрудники сталкиваются с тем, что клиенты, подавая заявку на кредит, не понимают своих возможностей и считают, что, к примеру, ипотека или автокредит им недоступны. Мы хотим не только сэкономить время клиентов, так и показать им эти возможности.

В первый день запуска услуги 881 клиент, которые подали в течение дня заявку на кредит, уже получил уведомления от банка с индивидуальными предложениями по всем кредитным продуктам.

Подробно ознакомиться с условиями кредитования для физических лиц и подать заявку без посещения операционного офиса можно на сайте www.rncb.ru. Предварительное решение по кредиту принимается в срок от трех минут. Кредитный портфель физических лиц в РНКБ на сегодняшний день составляет 61,5 млрд рублей.