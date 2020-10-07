Стали известны даты и время матчей ФК «Краснодар» с 11 по 14 тур

Стало известно, когда Краснодар сыграет со Спартаком и Зенитом Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

ФК «Краснодар» узнал точное расписание ближайших матчей в Российской премьер-лиге. Чемпионат для «горожан» после паузы на игры сборных возобновится матчем против «Рубина», а игра против «Спартака» пройдет в субботу 24 октября.

Непростой отрезок для «горожан» будет включать в себя матчи Лиги Чемпионов против «Челси» и «Севильи» и завершится выездной встречей с «Зенитом».

Расписание игр «Краснодара» с 11-го по 13-й тур:

17 октября, суббота. РПЛ. 11-й тур. «Краснодар» - «Рубин». Начало в 16:30.

20 октября, вторник. Лига Чемпионов. «Ренн» - «Краснодар». Начало в 22:00.

24 октября, суббота. РПЛ. 12-й тур. «Краснодар» - «Спартак». Начало в 19:00.

28 октября, среда. Лига Чемпионов. «Краснодар» - «Челси». Начало в 20:55.

31 октября, суббота. РПЛ. 13-й тур. «Ахмат» - «Краснодар». Начало в 16:30.

4 ноября, среда. Лига Чемпионов. «Севилья» - «Краснодар». Начало в 23:00.

8 ноября, воскресенье. 14-й тур. РПЛ. «Зенит» - «Краснодар». Начало в 19:00.

С 9 по 18 ноября – перерыв на матчи национальных сборных.