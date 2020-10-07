На Кубани умерло четыре пациента с коронавирусом

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Три пациента умерли в стационаре Крымска. 54-летний житель Темрюкского района был доставлен сюда в тяжелом состоянии и с высокой температурой. Тест на коронавирус подтвердил наличие инфекции.

В этой же больнице умер и 55-летний житель Анапы. Анализы на COVID 19 были положительными. Подключение к ИВД не спасло пациента.

Умерла и 51-летняя жительница Новороссийска с подтвержденным наличием коронавируса. Аппаратура искусственной вентиляции легких не смогла ее спасти.

54-летняя женщина из Новороссийска лечилась в местной в городской инфекционной больнице и была подключена к ИВЛ. Тест на коронавирус показал наличие в организме опасной инфекции. Усилия врачей оказались напрасными.

-За период с начала пандемии в крае умер 301 пациент с коронавирусом,- сообщает региональный Минздрав.