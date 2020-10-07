30 врачей на Кубани вакцинированы от COVID 19

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Как ранее сообщала «Комсомолка» в край поступили первые несколько десятков доз вакцины против коронавируса «Спутник V».

Вакцина распределена в шесть инфекционных госпиталей. Первыми прививки сделаны медицинскому персоналу этих клиник.

– Всего прививку сделали 30 сотрудников. Сегодня вакцинация проходила в краевой больнице №2, – рассказали в региональном Минздраве.

Вакцину вводят в два этапа, с интервалом в 21 день.

До конца 2020 года планируется вакцинировать около 5 тысяч человек почти в сотне медицинских учреждений Кубани.

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